В Нижнем Тагиле создали обсерватор для людей с подозрением на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T07:13:35+03:00

Туда будут отправлять на две недели всех, кто контактировал с уже заболевшими

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В Нижнем Тагиле на базе санатория «Пихтовые горы» оборудовали обсерватор для жителей, у которых подозревают коронавирус. В изоляцию будут направлять тех, кто контактировал с уже заболевшими.

- Все номера для проживания соответствуют установленным СанПиНам. В палатах минимум мебели - кровать, шкаф и тумбочка. На территории санатория работает Wi-Fi. Питание и наблюдение за прибывшими будет обеспечиваться силами профилактория, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Кроме того, у предприятия есть договор с частной охраной, поэтому в случае экстренных ситуаций на подмогу придут полицейские. Все врачи, медсестры и обслуживающих персонал прошли необходимый инструктаж. Обсерватор сможет вместить до 150 человек.

По словам главы города Владислава Пинаева, пока что в Нижнем Тагиле, к счастью, нет ни одного заболевшего коронавирусом. И все принятые меры - лишь профилактика, чтобы быть готов к возможному «негативному сценарию развития событий».

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Все прибывшие в обсерватор будут находиться там под наблюдением медиков 14 дней и ждать результатов анализа на коронавирус. Если он подтвердится, что больного переведут в ГКБ №40 в Екатеринбурге. Кроме того, под обсервацию переоборудуют еще оздоровительный центр «Сосновый бор» и лагерь «Уральские огоньки».

Напомним, в Екатеринбурге не так давно на базе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» был развернут полевой госпиталь для людей с подозрением на коронавирус. Туда даже на днях съездил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU