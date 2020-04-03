2020-04-03T06:53:56+03:00
Происшествия

Спасли пять человек: в Екатеринбурге вспыхнула заброшенная парикмахерская

Внутри загорелся мусор
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ранним утром 3 апреля в Екатеринбурге вспыхнула парикмахерская. Сообщение о пожаре диспетчеры МЧС получили в 05:18, на место выехали три бригады из девяти спасателей.

- На площади в пять квадратных метров в заброшенном помещении бывшей парикмахерской на первом этаже шестиэтажного жилого дома загорелся мусор, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожарные оперативно эвакуировали из дома пять человек, в том числе и одного ребенка. К счастью, все обошлось без пострадавших. Огонь потушили уже через полчаса.

Вчера мы рассказывали, что силовикам удалось задержать подозреваемого в поджоге жилого барака на Омской, в котором погибли восемь человек. Сейчас его допрашивают следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 80% - поджог: появилось видео с места пожара в доме в Екатеринбурге, где погибли 7 человек. На месте до утра работала следственно-оперативная группа (подробнее)

В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом: семь человек погибли в огне. Это поджог с вероятностью 80% (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выстрелил два раза для убедительности: пьяный уралец напал на свою знакомую с пистолетом
В Нижнем Тагиле создали обсерватор для людей с подозрением на коронавирус
Спасли пять человек: в Екатеринбурге вспыхнула заброшенная парикмахерская
Роспотребнадзор: как правильно свердловчанам убирать квартиру во время коронавируса
Российская порномодель решила бороться с коронавирусом секс-игрушками
В Нижнем Тагиле школьникам на дистанционном обучении выдадут планшеты
Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе
Александр Высокинский проверил, как дезинфицируют такси в Екатеринбурге
Работа такси в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции: что изменилось
В Екатеринбурге за 15 миллиардов разработают концепцию набережной Исети
«Уральские авиалинии» вывезут российских туристов, застрявших в Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади состоится
Tele2 организует онлайн-концерты Курары и Флоры Бичахчян
Нерабочая неделя в Екатеринбурге в апреле: полезные телефоны и ссылки
Свердловские водители в период карантина стали чаще садиться за руль пьяными
Свердловчанам закрыли границу с Челябинской областью
Свердловские поисковики будут помогать пожилым людям с лекарствами и продуктами
Полиция Екатеринбурга начала рейды против подростков, нарушающих самоизоляцию
В больнице, где скончался отец зараженного коронавирусом, выделили четыре этажа для пациентов с ОРВИ
На вокзалах Свердловской магистрали нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции