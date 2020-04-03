Спасли пять человек: в Екатеринбурге вспыхнула заброшенная парикмахерская

3 Апр 2020 2020-04-03T06:53:56+03:00

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Ранним утром 3 апреля в Екатеринбурге вспыхнула парикмахерская. Сообщение о пожаре диспетчеры МЧС получили в 05:18, на место выехали три бригады из девяти спасателей.

- На площади в пять квадратных метров в заброшенном помещении бывшей парикмахерской на первом этаже шестиэтажного жилого дома загорелся мусор, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожарные оперативно эвакуировали из дома пять человек, в том числе и одного ребенка. К счастью, все обошлось без пострадавших. Огонь потушили уже через полчаса.

Вчера мы рассказывали, что силовикам удалось задержать подозреваемого в поджоге жилого барака на Омской, в котором погибли восемь человек. Сейчас его допрашивают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU