2020-04-03T06:10:17+03:00
Общество

Роспотребнадзор: как правильно свердловчанам убирать квартиру во время коронавируса

Без антисептиков и других дезинфицирующих средств точно не обойтись
Мария Трапезникова
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Роспотребнадзор: как правильно свердловчанам убирать квартиру во время коронавирусаРоспотребнадзор: как правильно свердловчанам убирать квартиру во время коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Центральное управление Роспотребнадзора поделилось небольшой памяткой о том, как правильно убирать и дезинфицировать квартиру (или дом) во время пандемии коронавируса. Рассказываем поэтапно, что нужно мыть и как.

Дверные ручки

Их нужно вымыть с мылом или обработать антисептиком на основе спирта не менее 70% или другим хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После этого обязательно вымойте руки с мылом.

Выключатели

Их нужно протереть салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, то часто их протирать нет необходимости, однако если в доме есть больной человек, то протирать их нужно после каждого использования.

Ручки шкафов, спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом, письменный стол, а также журнальные столики и другие поверхности

Их нужно вымыть с мылом или протереть салфеткой с антисептиком.

Фото: Роспотребнадзор РФ

Фото: Роспотребнадзор РФ

Кухонные столешницы

Их следует вымыть с применением средств бытовой химии или протереть салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, то достаточно делать это один раз в день. Если в доме есть больной человек, то делать это нужно после каждого использования и приема пищи.

Бытовая техника

Панели управления следует протереть салфетками с антисептиком на основе спирта.

Смесители, раковины

Их нужно вымыть с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно делать это раз в день или через день. Если нет, то после каждого использования.

Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и так далее)

Если в доме есть больной человек, то нужно обработать их салфетками с антисептиком.

Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)

Вымыть туалет следует в последнюю очередь, используя дезинфицирующие средства на основе хлора.

В Роспотребнадзоре также напоминают: если в доме нет заболевших, то влажную уборку следует проводить два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. А если в доме есть больной человек, то делать ее нужно каждый день и использовать при этом дезинфицирующие средства на основе хлора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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