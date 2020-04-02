В Екатеринбурге за 15 миллиардов разработают концепцию набережной Исети

2 Апр 2020 2020-04-02T16:49:47+03:00

Мэрия Екатеринбурга объединилась с областным Минстроем, чтобы разработать концепцию набережной за 15 миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге проводят конкурс на разработку концепции набережной реки Исети. Стоимость реализации проекта составит от 10 до 15 миллиардов рублей. Организаторами конкурса выступила администрация города и региональный Минстрой. В мэрии объяснили, что область пришлось привлечь из-за большой стоимости проекта.

- Необходимость объединения усилий возникла в связи с тем, что общая стоимость реализации проекта превышает 10-15 миллиардов рублей, а значит реализовать его невозможно без федерального и регионального софинансирования, поэтому должны быть выработаны общие, согласованные решения, - рассказали в администрации города.

Как рассказали в мэрии, речь идёт о серьезном конкурсе концепций. К созданию проекта привлекут урбанистов, градостроителей и архитекторов. Специалисты должны будут создать концепцию развития набережной, которая объединит в единое целое уже реконструированные участки, имеющуюся градостроительную документацию и новые идеи по развитию.

ИСТОЧНИК KP.RU