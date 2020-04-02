2020-04-02T15:35:51+03:00
Общество

Свердловские водители в период карантина стали чаще садиться за руль пьяными

За три дня полицейские поймали 88 таких нарушителей
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Пока на территории Свердловской области введен карантин, водители решили, что полицейские тоже находятся на самоизоляции, а, значит, на дорогах можно превышать скорость и ездить в нетрезвом виде. Но это не так. Инспекторы ГИБДД работают в обычном режиме и ежедневно ловят на трассах нарушителей.

За три дня полицейские задержали 88 водителей, которые управляли машинами в нетрезвом виде, и еще 120 водителей, которые сели за руль без прав. В сравнении с первой половиной прошлой недели количество водителей, задержанных за грубые нарушения ПДД, увеличилось в два раза.

- Эти показатели не могут не удивлять, так как большая часть населения должна находиться на самоизоляции в рамках мероприятий, объявленных президентом страны и губернатором, - отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков. - В последние дни мы регистрируем также увеличение количества нарушений, связанных с превышением скорости.

Водителям еще раз напомнили, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. И сейчас, во время режима самоизоляции, полицейские работают в штатном режиме, поэтому гонять и надеяться на удачу не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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