2020-04-02T15:12:47+03:00
Общество

Свердловские поисковики будут помогать пожилым людям с лекарствами и продуктами

Волонтеры ПСО «Прорыв» начали работать на территории Березовского, и ищут в свою команду добровольцев
Мария Трапезникова
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Волонтеры ПСО «Прорыв» начали работать на территории Березовского, и ищут в свою команду неравнодушных добровольцевВолонтеры ПСО «Прорыв» начали работать на территории Березовского, и ищут в свою команду неравнодушных добровольцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские поисковики отряда «Прорыв» присоединились к волонтерскому штабу «Мы вместе», чтобы помогать пожилым людям старше 60 лет с доставкой на дом продуктов питания и лекарств. Пока что в мини-отряде всего два человека, однако волонтеры приглашают всех желающих помочь им в этом деле.

- Мы с мужем помогаем пока по Березовскому, так как сами тут же живем. Нашу заявку уже внесли в базу штаба «Мы вместе», два раза мы уже помогли одной бабушке - возили ей продукты и рецепты из больницы, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель отряда Наталья.

В ближайшее время волонтерам выдадут от штаба средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезинфицирующие гели, а также фирменную отличительную форму.

Телефоны, доступные для заявки на территории Березовского. Фото: ПСО "Прорыв"

Телефоны, доступные для заявки на территории Березовского. Фото: ПСО "Прорыв"

Поисковики принимают заявки от ЦГБ Березовского и отдела соцполитики, после чего относят все необходимое пенсионерам. У каждой заявки будет свое кодовое слово, которое называется заказчику. Без него дверь открывать незнакомым людям не стоит.

- Пенсионеры звонят по любому из указанных номеров, называют свои данные, свой адрес, и что им нужно принести. Оформляется заявка с кодовым словом, которое обговаривается с бабушкой или дедушкой. После этого заявку отправляют волонтеру - ее либо распечатывают, либо показывают в телефоне, - объяснила Наталья. - После этого мы приносим необходимое пенсионеру, он все получает. Мы это фотографируем, фотографируем все чеки и отправляем нашему бригадиру. Чтобы не было никакого обмана.

Сейчас Наталья с супругом работают по Березовскому вдвоем, однако волонтерам нужна помощь, поэтому они приглашают всех неравнодушных в свой маленький отряд. Оставить заявку можно по телефону: 8 (800) 200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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