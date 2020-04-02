В больнице, где скончался отец зараженного коронавирусом, выделили четыре этажа для пациентов с ОРВИ
Накануне в Екатеринбурге скончался 67-летний мужчина – пациент больницы № 6. Его предварительный тест на коронавирус дал отрицательный результат, но окончательный диагноз будет установлен позже.
Больница № 6 стала своего родом пересадочным пунктом для тех, у кого при ОРВИ был выявлен коронавирус. Для тех, кто потенциально может пополнить печальную статистику заболевших, выделили четыре этажа во втором блоке.
На данный момент там 71 пациент.
- Работаем в обычном штатном режиме, у персонала есть перерыв на обед. Наше отделение стало первым, которое перепрофилировали на борьбу с респираторами заболеваниями. Это больные приехавшие из-за рубежа и те, кто контактировал с больными коронавирусом, - рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ № 6 Ольга Гончаренко.
Врачи ГКБ № 6 Екатеринбурга рассказали о пациентах с ОРВИ.Алексей БУЛАТОВ
По словам заместителя главного врача больницы по медицинской части Эльмиры Прокопьевой, за все время в отделении лишь у трех человек выявили коронавирус.
- В этом случае пациента немедленно переводят в инфекционное отделение больницы № 40, - пояснила Прокопьева.
Напомним, что на данный момент в Свердловской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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