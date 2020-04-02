2020-04-02T14:39:56+03:00
Здоровье

В больнице, где скончался отец зараженного коронавирусом, выделили четыре этажа для пациентов с ОРВИ

Во втором корпусе ГКБ № 6 находится 71 человек с респираторным заболеванием [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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На фото - заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ № 6 Ольга ГончаренкоНа фото - заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ № 6 Ольга ГончаренкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Екатеринбурге скончался 67-летний мужчина – пациент больницы № 6. Его предварительный тест на коронавирус дал отрицательный результат, но окончательный диагноз будет установлен позже.

Больница № 6 стала своего родом пересадочным пунктом для тех, у кого при ОРВИ был выявлен коронавирус. Для тех, кто потенциально может пополнить печальную статистику заболевших, выделили четыре этажа во втором блоке.

На данный момент там 71 пациент.

- Работаем в обычном штатном режиме, у персонала есть перерыв на обед. Наше отделение стало первым, которое перепрофилировали на борьбу с респираторами заболеваниями. Это больные приехавшие из-за рубежа и те, кто контактировал с больными коронавирусом, - рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ № 6 Ольга Гончаренко.

Врачи ГКБ № 6 Екатеринбурга рассказали о пациентах с ОРВИ.Алексей БУЛАТОВ

По словам заместителя главного врача больницы по медицинской части Эльмиры Прокопьевой, за все время в отделении лишь у трех человек выявили коронавирус.

- В этом случае пациента немедленно переводят в инфекционное отделение больницы № 40, - пояснила Прокопьева.

Напомним, что на данный момент в Свердловской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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