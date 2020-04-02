2020-04-02T14:34:10+03:00
Общество

На вокзалах Свердловской магистрали нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции

Напольная разметка и специальные информационные указатели появятся около касс и в прикассовых залах
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На железнодорожных вокзалах Свердловской магистрали появились специальные указателиНа железнодорожных вокзалах Свердловской магистрали появились специальные указатели
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В информационных материалах содержится просьба к пассажирам соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 метров, а специальная напольная разметка помогает отмерить это безопасное расстояние. На 15 крупных вокзалах СвЖД: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень, Первоуральск, Камышлов, Ноябрьск-2, Пыть-Ях специальная разметка нанесена в зонах размещения пассажиров: на входном контроле, в кассовых залах, около информационных табло и информационно-справочных стоек. В небольших пригородных вокзалах и пассажирских зданиях напольная разметка и специальные информационные указатели появятся около касс и в прикассовых залах.

В настоящее время разметка нанесена на всех крупнейших вокзалах страны, станциях и платформах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, в течение недели работы завершатся на всей сети железных дорог России (порядка 3,5 тыс. объектов).

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