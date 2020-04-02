2020-04-02T14:33:57+03:00
Общество

Обвал рубля и заражение коронавирусом: чего больше всего боятся свердловчане

Аналитики составили очередной «национальный индекс тревожности», опираясь на публикации СМИ и соцсетей
Мария Трапезникова
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Аналитики составили очередной «национальный индекс тревожности», опираясь на публикации СМИ и соцсетейАналитики составили очередной «национальный индекс тревожности», опираясь на публикации СМИ и соцсетейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитическое агентство КРОС опубликовало очередное исследование, в котором подсчитало «национальный индекс тревожности» у жителей Свердловской области, и выяснило, чего же уральцы боятся в этом году на самом деле.

- Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Наибольшее количество страхов породила, ожидаемо, пандемия коронавируса, которая разворачивается во всему миру и заполняет все новостные каналы, - отметили в пресс-службе агентства.

Исследование, в котором подсчитали данные за первый квартал 2020 года, аналитики выделили сразу три крупных фобии свердловчан, связанных с коронавирусом: россияне боятся заражения COVID-19, его экономических последствий и изменения привычного образа жизни в связи с карантином. На втором и третьем месте по страхам оказались политическая ситуация в стране (скорее всего, речь идет о новых поправках в Конституцию РФ), а также падение цен на нефть и девальвация рубля.

В целом, по данным аналитиков, пандемия коронавируса послужила поводом для новой волны обсуждений состояния системы здравоохранения в целом.

- Пользователи соцсетей пишут об отсутствии во многих больницах должного уровня оснащения и ремонта и нехватке медперсонала, - рассказали аналитики. - Жителей маленьких городов больше всего волнует вопрос готовности медицинских учреждений к потенциальной волне заражений.

Напомним, «национальный индекс тревожностей» показывает самые большие тревоги и фобии, развивающиеся в обществе, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Индекс позволяет изучить «серую зону» фобий граждан: регулярные соцопросы не настроены на выявление личных тревог, а пресса не может формировать информповестку, опираясь на частную жизнь граждан.

Кстати, в конце января этого года мы рассказывали, чего еще боятся жители области - свалок, аномальной зимы и, конечно, опять коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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