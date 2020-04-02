2020-04-02T14:24:43+03:00
Общество

ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов

ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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За последнюю неделю в банк поступило свыше 70 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Большая часть обращений – около 48 тысяч – касается реструктуризации кредитов наличными, 22 тысячи связаны с вопросом отсрочки по ипотечным платежам.

Понимая социальную ответственность перед клиентами, ВТБ предлагает заемщикам возможность оформления кредитных каникул, отсрочки платежа, изменение срока кредита или ставки – каждое обращение рассматривается банком отдельно. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.

За 30 и 31 марта – два дня работы по программе – банк принял 848 заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул: 385 по ипотеке и 463 – по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа

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