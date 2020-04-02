На Урале полыхает ангар, внутри которого находятся бочки с горючими материалами

2 Апр 2020 2020-04-02T15:12:01+03:00

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Сегодня днем в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, вспыхнул ангар, в котором находились бочки с горючесмазочными материалами. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.

- Для координации действий сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Всего к ликвидации пожара привлечены 31 человек личного состава и 11 спецмашин, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Сил и средств достаточно. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и большая горючая загрузка - внутри ангар был обшит фанерой и утеплителем.

Внутри ангара стояли припаркованными пять легковушек, катер и прицеп, которые были полностью уничтожены огнем. Под воздействием высокой температуры были слышны хлопки, которые, по мнению спасателей, были вызваны горением бензобаков и покрышек. Из-за высокой температуры у ангара обрушилась кровля в центральной части.

- На месте пожара было сильное задымление, работали два звена газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседний ангар, который находится в 10 метрах от места пожара, - добавили в МЧС.

В Каменске-Уральском крупный пожар.Видео: сообщество "Инцидент Каменск-Уральский"

По предварительной информации, в тот момент, когда вспыхнул ангар, людей внутри не было, поэтому пострадавших пока нет. Сейчас устанавливается причина пожара, на месте работают пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU