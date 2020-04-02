2020-04-02T13:39:58+03:00
Общество

На Урал идет непогода: водителей предупредили о гололеде

Автомобилистов просят по возможности оставаться дома
Мария Трапезникова
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Автомобилистов просят по возможности оставаться домаАвтомобилистов просят по возможности оставаться домаФото: Иван МАКЕЕВ
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По данным синоптиков завтра, 3 апреля, на Урал придет непогода: местами ожидается гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, а также порывы ветра до 14 м/сек.

- На трассах «Уралуправтодора», подверженных неблагоприятным погодным условиям, для предотвращения гололеда и снежного наката будут задействованы порядка 60 спецмашин, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Водителей просят быть предельно внимательными на дороге и, по возможности, отложить несрочные поездки и остаться дома. О внезапных ДТП можно сообщать по телефону: 8 (800) 200-63-06 (дежурно-диспетчерская служба).

ИСТОЧНИК KP.RU

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