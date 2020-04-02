Уральские волонтеры-психологи будут помогать самоизолированным пенсионерам

2 Апр 2020 2020-04-02T13:10:35+03:00

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В Свердловской области создают отряд волонтеров-психологов для поддержки самоизолированных жителей. Такое предложение озвучил вице-губернатор Сергей Бидонько. Волонтеры будут помогать людям бороться со страхом, растерянностью и тревогой.

- Некоторые пожилые одинокие люди находится в очень сложном психологическом состоянии, испытывая страх, растерянность и тревогу, а мы понимаем, что такое психологическое состояние очень сильно влияет и на иммунитет, снижая его, и одновременно оно вызывает обострение хронических заболеваний, - отметила сопредседатель волонтерского штаба ОНФ Ирина Левина.

По ее словам, к работе уже могут приступить 10 специалистов, имеющих профессиональную подготовку, а также опыт психологического консультирования - в том числе и на «горячих линиях» психологической помощи. Кстати, волонтеры ОНФ уже работают в аэропорту Кольцово, рассказывая пассажирам о коронавирусе и методах профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU