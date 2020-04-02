Частная лаборатория в Екатеринбурге перестала делать анализы на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T12:39:17+03:00

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Частная лаборатория «Хеликс» в Екатеринбурге перестала проводить платные исследования на коронавирус. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе лаборатории.

- В связи со сложной логистической обстановкой и вводом карантинных мер по согласованию с Роспотребнадзором принято решение приостановить взятие биоматериала для исследования нового типа коронавируса. О возобновлении приема исследования будет сообщено дополнительно, - объяснили в пресс-службе «Хеликс».

Помимо Урала, лаборатория прекратила брать анализы в Сургуте и нескольких городах на юге России. Напомним, что лаборатория была единственной в Екатеринбурге, которая проводила платные исследования. Однако их могли сдавать только те, у кого не было симптомов ОРВИ, а результаты теста становились известны уже через сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU