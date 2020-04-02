2020-04-02T12:02:51+03:00
Происшествия

В Кольцово проверяют самолеты «Уральских авиалиний» из-за сообщения о минировании

Указания не конкретный рейс не было
Мария Трапезникова
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В Кольцово проверяют самолеты «Уральских авиалиний» из-за сообщения о минированииВ Кольцово проверяют самолеты «Уральских авиалиний» из-за сообщения о минированииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово срочно проверяют все самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за сообщения о минировании. Неизвестный не уточнял, какой конкретно рейс, поэтому досмотру подверглись все машины.

- Да, действительно. Поступило сообщение о минировании. Указания на конкретный рейс не было. Поэтому пришлось проверить все самолеты «Уральских авиалиний», - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

До самой авиакомпании нам оперативно дозвониться не удалось. Кстати, это уже не первый раз за последние несколько недель, когда неизвестные сообщают о бомбе на борту самолетов. В прошлые разы проверка ничего не показала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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