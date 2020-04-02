2020-04-02T11:36:44+03:00
Происшествия

За сутки на Урале произошло два ДТП из-за пьяных водителей

В одном из них пострадал трехлетний мальчик
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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За минувшие сутки полицейские на свердловских трассах зафиксировали два серьезных ДТП, в одном из которых пострадал маленький ребенок. Обе аварии произошли по вине пьяных водителей в вечернее время.

Первое ДТП произошло в Полевском: 30-летний мужчина, сидя за рулем «ВАЗа», выехал на встречку и столкнулся с другой легковушкой под управлением 26-летней девушки. От удара травмы получил водитель и два пассажира, включая трехлетнего ребенка.

- Полицейские установили, что 20-летний мужчина, который и спровоцировал ДТП, был пьян, что подтвердило медосвидетельствование. Сам мужчина пояснил, что выпивал дома один, после чего решил поехать на машине, но куда - сказать не смог, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Во встречной машине ехала семья, они отправились на ключ за водой, и уже на обратном пути попали в аварию. Маленький мальчик в момент ДТП находился на переднем сидении в детском кресле. И только благодаря этому избежал серьезных травм. Врачи диагностировали у него ушиб верхней губы. А его родители с ушибами и ранами рук и головы были госпитализировали.

Второе ДТП произошло в Белоярском районе: 52-летний мужчина сел за руль в пьяном виде, вылетел на трассе в кювет и врезался в фонарный столб. Водитель получил травмы в виде ран и ушиба головы.

- Сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место, водитель пояснил, что в этот день был на работе, по окончании рабочей смены выпил литр пива и поехал домой, - добавили в ГИБДД. - Тест показал, что он действительно был пьян.

Госавтоинспекция Свердловской области еще раз напоминает водителям, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. И сейчас, во время режима самоизоляции, полицейские работают в штатном режиме, поэтому гонять и надеяться на удачу не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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