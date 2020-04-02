В 29 регионах России зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом: цифры

2 Апр 2020 2020-04-02T11:32:59+03:00

Почти все, кто выходит на улицы, надевают защитные маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным на 2 апреля 2020 года в России официально подтверждено 3 548 заболевших коронавирусом. Новые случаи заражения обнаружены в 29 регионах страны, сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

За сутки число заболевших выросло на 771 человека. Больше всего инфицированных за прошедшие сутки зафиксировано в Москве – 595, Подмосковье – 43 и в Санкт-Петербурге – 22.

ИСТОЧНИК KP.RU