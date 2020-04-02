2020-04-02T10:59:58+03:00
Происшествия

Один оказался поваром: в Екатеринбурге за сутки поймали двух наркоторговцев

На них уже завели уголовные дела
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Полиция Екатеринбурга за сутки задержала сразу нескольких молодых людей, которых подозревают в торговле наркотиками. Первого поймали днем 31 марта прямо в его автомобиле, когда он пытался сбыть маленький сверток с наркотиками. На место вызвали следственно-оперативную группу, все вещественные доказательства изъяли.

- В результате проведенной экспертизы было установлено, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,36 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - После установления личности выяснилось, что он нигде не работает, и ранее уже был судим за торговлю наркотиками.

Вечером того же дня на 11-м километре Московского тракта полицейские в ходе спланированной спецоперации задержали еще одного мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили сверток с наркотиками.

- В дальнейшем экспертиза показала, что это мефедрон общим весом порядка 100 граммов, что расценивается как крупный размер, - добавили в УМВД по Екатеринбургу. - Задержанным оказался повар одного из ресторанов города. При этом ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Молодой человек, по версии силовиков, был закладчиком, который получил партию, чтобы потом расфасовать и продать. По обоим случаям полицейские завели уголовные дела. Максимальный срок, который теперь им грозит, - до 20 лет.

Расследования уголовных дел продолжаются. Полиция ведет работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к этому, а также выясняют источники происхождения наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частная лаборатория в Екатеринбурге перестала делать анализы на коронавирус
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Кольцово проверяют самолеты «Уральских авиалиний» из-за сообщения о минировании
От коронавируса вылечились еще четыре уральца
За сутки на Урале произошло два ДТП из-за пьяных водителей
В 29 регионах России зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом: цифры
Один оказался поваром: в Екатеринбурге за сутки поймали двух наркоторговцев
Свердловские предприятие задолжало своим работникам почти пять миллионов
Дезинфекция от коронавируса в Екатеринбурге: что и как обрабатывают в городе
В Екатеринбурге начали обрабатывать остановки от коронавируса
Свердловский Роспотребнадзор: коронавирус не передается через воду из-под крана
Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино
Екатерининская Ассамблея пожертвовала на борьбу с коронавирусом на Урале почти 30 миллионов
За сутки медики проверили на коронавирус 1 657 уральцев
В Екатеринбурге за нарушение режима «нерабочей недели» закрыли парикмахерскую и спортмагазин