Один оказался поваром: в Екатеринбурге за сутки поймали двух наркоторговцев

2 Апр 2020 2020-04-02T10:59:58+03:00

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Полиция Екатеринбурга за сутки задержала сразу нескольких молодых людей, которых подозревают в торговле наркотиками. Первого поймали днем 31 марта прямо в его автомобиле, когда он пытался сбыть маленький сверток с наркотиками. На место вызвали следственно-оперативную группу, все вещественные доказательства изъяли.

- В результате проведенной экспертизы было установлено, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,36 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - После установления личности выяснилось, что он нигде не работает, и ранее уже был судим за торговлю наркотиками.

Вечером того же дня на 11-м километре Московского тракта полицейские в ходе спланированной спецоперации задержали еще одного мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили сверток с наркотиками.

- В дальнейшем экспертиза показала, что это мефедрон общим весом порядка 100 граммов, что расценивается как крупный размер, - добавили в УМВД по Екатеринбургу. - Задержанным оказался повар одного из ресторанов города. При этом ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Молодой человек, по версии силовиков, был закладчиком, который получил партию, чтобы потом расфасовать и продать. По обоим случаям полицейские завели уголовные дела. Максимальный срок, который теперь им грозит, - до 20 лет.

Расследования уголовных дел продолжаются. Полиция ведет работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к этому, а также выясняют источники происхождения наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU