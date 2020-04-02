Свердловские предприятие задолжало своим работникам почти пять миллионов

2 Апр 2020 2020-04-02T10:24:13+03:00

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В Тавде, что в Свердловской области, работникам выплатили зарплату, которую предприятие задолжало за минувший февраль. Без денег оставались 311 сотрудников, а общая сумма задолженности составила больше 4,9 миллионов рублей.

- В целях устранения нарушений трудовых прав работников прокуратура приняла комплекс мер реагирования. По итогам проверки в адрес директора предприятия было внесено представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности по зарплате, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

И только после вмешательства все деньги за февраль были выплачены. Кроме того, всем работникам выдали компенсацию за нарушение срока выплаты зарплаты на общую сумму больше 41 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU