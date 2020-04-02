2020-04-02T10:41:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция от коронавируса в Екатеринбурге: что и как обрабатывают в городе

В уральской столице работают на предупреждение
Лев ИСТОМИН
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Общественный транспорт убирают ежедневноОбщественный транспорт убирают ежедневноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля продолжают принимать меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Горожане задаются вопросом: что и как дезинфицируют в Екатеринбурге, чтобы не допустить распространения коронавируса? Несмотря на то, что главной мерой является соблюдение режима самоизоляции, одним из способов сдерживания остается тотальная дезинфекция.

В Екатеринбурге моют остановки общественного транспорта, ежедневно убирают подвижной состав автобусного, троллейбусного и трамвайного парка, а также составы метрополитена.

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Также акцент сделан на дополнительной уборке подъездов много квартирных домов. Правда, многие уральцы жалуются, что подъезды и вовсе перестали убирать.

- У нас не убирали уже больше недели, скопилась грязь, пыль. Однако в выходные лестничные марши в подъездах пролили водой с хлоркой, а грязь осталась, потому что никто тут не подметал, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница поселка городского типа Баранчинский, что под Нижним Тагилом, Светлана.

Остановки теперь тоже убирают чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остановки теперь тоже убирают чащеФото: Алексей БУЛАТОВ

В ответ на жалобы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что каждая жалоба будет рассматриваться отдельно, а руководители Управляющих компаний должны осознать всю возложенную на них ответственность.

Между тем, на улицах Екатеринбурга продолжается наведение порядка на тротуарах и газонах. А общегородской субботник в уральской столице предварительно назначен на 28 апреля.

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Горожане жалуются на то, что Екатеринбург завален мусором, хотя большая часть снега уже стаяла. Мэрия в ответ приводит цифры. Насколько они убедительны – судите сами: в ночь с 31 марта на 1 апреля дороги города убирали 7 поливомоечных машин, 14 тракторов и спецавтомобилей. Работали 3 бригады с ручными автоматами высокого давления. Также сухой уборкой занимались 8 вакуумных машин, а мусор вывозили 14 фронтальных погрузчиков и 26 самосвалов.

Также ежедневно проводится дополнительная дезинфекция торговых центров, в в которых продолжают работать продуктовые супермаркеты, аптеки и точки с товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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