В Екатеринбурге начали обрабатывать остановки от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T10:02:53+03:00

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В Екатеринбурге коммунальщики начали обрабатывать остановки общественного транспорта от коронавируса. Качество уборки лично провели глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Теперь очистка остановок осуществляется с помощью аппаратов высокого давления с дезинфицирующим средством «Дез-хлор».

- Высокоэффективные ручные аппараты для помывки Орджоникидзевский ДЭУ стал использовать в прошлом году. Вода под давлением до 500 атмосфер успешно смывает любую грязь, - отметили в пресс-службе районной администрации. - Для управления устройствами достаточно команды из трех человек - водителя автомобиля, транспортирующего мойку, и операторов мобильной установки.

Фото: пресс-служба районной администрации

Вчера мы рассказывали, что специалисты Роспотребнадзора устроили ночной рейд по общественному транспорту, посмотрев, как его обеззараживают, и взяли пробы на различные вирусы, в том числе и на коронавирус. Результаты должны быть готовы на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU