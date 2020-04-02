2020-04-02T10:02:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали обрабатывать остановки от коронавируса

Дезинфицируют их с помощью средства «Дез-хлор»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба районной администрацииФото: пресс-служба районной администрации
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В Екатеринбурге коммунальщики начали обрабатывать остановки общественного транспорта от коронавируса. Качество уборки лично провели глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Теперь очистка остановок осуществляется с помощью аппаратов высокого давления с дезинфицирующим средством «Дез-хлор».

- Высокоэффективные ручные аппараты для помывки Орджоникидзевский ДЭУ стал использовать в прошлом году. Вода под давлением до 500 атмосфер успешно смывает любую грязь, - отметили в пресс-службе районной администрации. - Для управления устройствами достаточно команды из трех человек - водителя автомобиля, транспортирующего мойку, и операторов мобильной установки.

Фото: пресс-служба районной администрации

Фото: пресс-служба районной администрации

Вчера мы рассказывали, что специалисты Роспотребнадзора устроили ночной рейд по общественному транспорту, посмотрев, как его обеззараживают, и взяли пробы на различные вирусы, в том числе и на коронавирус. Результаты должны быть готовы на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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