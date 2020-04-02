Свердловский Роспотребнадзор: коронавирус не передается через воду из-под крана

2 Апр 2020 2020-04-02T09:38:35+03:00

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Свердловский Роспотребнадзор поспешил успокоить всех переживающих - коронавирус не передается через водопроводную воду. Концентрации вещества, которые применяются для дезинфекции и обеззараживания, исключают наличие в воде какого-либо вируса.

Все дело в том, что во время фильтрации применяются сразу несколько технологий, которые позволяют очистить воду как от механических и вредных химических примесей, так и от различных бактерий и вирусов.

- Лабораторные пробы воды берутся каждые четыре часа и проверяются по 50-ти показателям, включая химические и биологические, - рассказала директор центральной лаборатории Водоканала Людмила Брусницына.

А по данным министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в связи со вспышкой коронавируса в регионе, контроль за качеством коммунальных услуг усилен в разы и ведется круглосуточно, так что бояться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU