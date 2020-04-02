Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино

2 Апр 2020 2020-04-02T09:20:46+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в организации и проведении азартных игр. Летом прошлого года молодой человек через Интернет купил игровое оборудование, а осенью того же года арендовал помещение, создав подпольное казино, и стал проводить игры.

- При этом в соответствии с ФЗ деятельность по организации азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований ФЗ, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Азартные игры могут осуществляться только на специально отведенных территориях - в игорных зонах, которые отсутствуют на территории Урала.

На мужчину завели уголовное дело, которые после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения мировому судье Чкаловского судебного района Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU