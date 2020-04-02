2020-04-02T09:20:46+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино

Мужчина через Интернет купил оборудование и снял подвальное помещение
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казиноЕкатеринбуржца будут судить за создание подпольного казиноФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в организации и проведении азартных игр. Летом прошлого года молодой человек через Интернет купил игровое оборудование, а осенью того же года арендовал помещение, создав подпольное казино, и стал проводить игры.

- При этом в соответствии с ФЗ деятельность по организации азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований ФЗ, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Азартные игры могут осуществляться только на специально отведенных территориях - в игорных зонах, которые отсутствуют на территории Урала.

На мужчину завели уголовное дело, которые после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения мировому судье Чкаловского судебного района Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге начали обрабатывать остановки от коронавируса
Свердловский Роспотребнадзор: коронавирус не передается через воду из-под крана
Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино
Екатерининская Ассамблея пожертвовала на борьбу с коронавирусом на Урале почти 30 миллионов
За сутки медики проверили на коронавирус 1 657 уральцев
В Екатеринбурге за нарушение режима «нерабочей недели» закрыли парикмахерскую и спортмагазин
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Меньше половины свердловчан перешли работать на «удаленку» из-за коронавируса
В Екатеринбурге поймали двух воришек, угнавших Toyota Camry
В Екатеринбурге ищут школьника в шапке с надписью «YOGUE»
Все самоизолировались: во время карнатина уральцы стали реже ездить на общественном транспорте
Если у вас острое зрение, бинокль или фотоаппарат: уральцы увидят на ночном небе Венеру в скоплении Плеяды
К выходным в Екатеринбург придет тепло
Число выздоровевших от коронавируса в Екатеринбурге на 2 апреля составило 8 человек
Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: как работают депутаты в период эпидемии коронавируса
В Екатеринбурге в реке нашли утопленных щенков
В Нижнем Тагиле подготовили санаторий для изоляции тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом
В Свердловской области около трех тысяч человек записались в волонтеры, чтобы помогать уральцам на самоизоляции
ПАО «Банк Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2019 году
Среди пожилых россиян за четыре года выросла заболеваемость пневмонией
Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн
Как будет работать Почта России 2 и 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области
В Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрыли Шарташский лесной парк
«Ситуация - стабильная»: свердловский вице-губернатор об обстановке с коронавирусом на 1 апреля
В Свердловской области из-за опустевших дорог водители стали чаще превышать скорость
ДЦП не приговор: в Екатеринбурге девочка-блогер добилась права ходить в обычную школу