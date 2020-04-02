Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино
В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в организации и проведении азартных игр. Летом прошлого года молодой человек через Интернет купил игровое оборудование, а осенью того же года арендовал помещение, создав подпольное казино, и стал проводить игры.
- При этом в соответствии с ФЗ деятельность по организации азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований ФЗ, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Азартные игры могут осуществляться только на специально отведенных территориях - в игорных зонах, которые отсутствуют на территории Урала.
На мужчину завели уголовное дело, которые после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения мировому судье Чкаловского судебного района Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU