Екатерининская Ассамблея пожертвовала на борьбу с коронавирусом на Урале почти 30 миллионов

2 Апр 2020 2020-04-02T09:01:34+03:00

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Екатерининская Ассамблея пожертвует 29,9 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в Свердловской области. Такое решение было принято на расширенном заседании Попечительского совета Ассамблеи.

- В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются значительные ресурсы, но предугадать масштабы распространения вируса сложно. Учитывая непростое время и стихийно возникшие непредвиденные обстоятельства, мы приняли совместное решение с Союзом направить часть средств, собранных на благотворительном вечере Ассамблеи, на борьбу с коронавирусом на Среднем Урале, - рассказала директор благотворительного фонда «Жизнь в движении» Мария Соколова.

Расходование всех средств будет осуществляться по решению Президиума Совета СОСПП и исходя из потребностей, которые обозначит региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Кстати, не так давно СОСПП выступил с предложением пожертвовать деньги на строительство на территории Екатеринбурга собственной лаборатории - филиала Новосибирского «Вектора», в котором сейчас делаются анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU