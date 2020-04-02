В Екатеринбурге за нарушение режима «нерабочей недели» закрыли парикмахерскую и спортмагазин
В Екатеринбурге приставам пришлось закрыть парикмахерскую и спортмагазин из-за того, что они продолжали работать вопреки указу губернатора. Напомним, что до 3 апреля введен режим «нерабочей недели», согласно которому работать могут только медики, силовики, СМИ и магазины со всем необходимым для нормальной жизнедеятельности, и аптеки.
Поэтому парикмахерскую «Стрижка шоп» и спортмагазин «Овелон» приставы закрыли ровно на девять суток по решению суда.
- Приставы незамедлительно возбудили исполнительное производство, выехали на места и опечатали входы в помещения, предупредив руководителей о последствиях, если они нарушат запрет, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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