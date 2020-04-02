2020-04-02T08:00:27+03:00
Общество

Меньше половины свердловчан перешли работать на «удаленку» из-за коронавируса

Всего 33% человек отправили по домам
Мария Трапезникова
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Меньше половины свердловчан перешли работать на «удаленку» из-за коронавирусаМеньше половины свердловчан перешли работать на «удаленку» из-за коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитики сервиса HeadHunter провели онлайн-опрос среди соискателей в Свердловской области и пришли к выводу, что меньше половины уральцев во время вспышки коронавируса перешла работать на «удаленку», прямо из дома.

- 33% свердловчан сообщили, что им рекомендовано работать из дома. Чаще всего это представители IT-профессий, реже всего - рабочий персонал, - рассказали в пресс-службе HH. - 30% указали, что в помещениях на работе увеличены периоды и количество уборок, 29% - что были закуплены дополнительные антисептики.

Еще 26% свердловчан запретили зарубежные командировки, а 22% опрошенных вообще остались без командировок даже внутри страны. У 21% человек на работе изменяют температуру. А у 24% свердловчан вообще не были введены никакие меры по борьбе с коронавирусом. Хотя в целом по России ситуация значительно лучше, чем в регионе: около 81% россиян перешли работать на «удаленку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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