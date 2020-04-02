2020-04-02T07:37:06+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали двух воришек, угнавших Toyota Camry

Один из них свою вину в суде не признал
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге поймали двух воришек, угнавших Toyota CamryВ Екатеринбурге поймали двух воришек, угнавших Toyota CamryФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в краже дорогой иномарки Toyota Camry. В конце декабря прошлого года, в районе Старой Сортировки, они бесшумно разбили окно водительской двери, открыли центральный замок и запустили двигатель. И после этого перегнали машину в СНТ «Архитектор-2».

- Однако вопреки принятым мерам конспирации соучастники были обнаружены сотрудниками полиции, а похищенный автомобиль, на котором уже стоял чужой регистрационный номер, вернули потерпевшей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Скрыться от полицейских воришкам не удалось, поэтому их быстро поймали. Вину свою мужчины не признали. Один из них заявил, что к преступлению не причастен, так как сопровождал его друга из-за того, что тот был пьян. А второй рассказал, что украл машину один.

Однако суд все равно решил наказать воров и отправил одного на 3 года и 6 месяцев в тюрьму, а второго - на 2 года и 6 месяцев. Теперь оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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