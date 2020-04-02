2020-04-02T07:14:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут школьника в шапке с надписью «YOGUE»

Данила Болдырева видели вчера вечером в микрорайоне Компрессорный
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
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В Екатеринбурге волонтеры и полицейские разыскивают 13-летнего школьника, Данила Болдырева. Мальчик пропал еще вчера днем, 1 апреля. Последний раз его видели в микрорайоне Компрессорный, с тех пор никто не знает, где он может быть. Поисками занимается ПСО «Прорыв».

Приметы: рост 151 сантиметр, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в красную куртку с белыми вставками, черную шапку с надписью «YOGUE», черные штаны «Adidas» и зеленые кроссовки с синими шнурками.

Если вы вдруг знаете, где может находиться Данил, или видели его где-то, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (900) 044-02-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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