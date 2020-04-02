В Екатеринбурге ищут школьника в шапке с надписью «YOGUE»

2 Апр 2020 2020-04-02T07:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские разыскивают 13-летнего школьника, Данила Болдырева. Мальчик пропал еще вчера днем, 1 апреля. Последний раз его видели в микрорайоне Компрессорный, с тех пор никто не знает, где он может быть. Поисками занимается ПСО «Прорыв».

Приметы: рост 151 сантиметр, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в красную куртку с белыми вставками, черную шапку с надписью «YOGUE», черные штаны «Adidas» и зеленые кроссовки с синими шнурками.

Если вы вдруг знаете, где может находиться Данил, или видели его где-то, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (900) 044-02-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU