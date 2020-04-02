Все самоизолировались: во время карнатина уральцы стали реже ездить на общественном транспорте

2 Апр 2020 2020-04-02T06:41:41+03:00

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Во время карантина и нерабочей недели уральцы стали реже ездить на общественном транспорте - транспортники зафиксировали существенное снижение пассажиропотока. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на межмуниципальных маршрутах он упал в два раза, а в крупных городах (Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске) - на 60-70%. И все это привело к сокращению сообщений между городами.

- Полностью ни один межмуниципальный маршрут не закрыт. Также сохраняется пригородное железнодорожное сообщение. Электрички продолжают курсировать между муниципалитетами в режиме выходного дня, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Кроме того, все автобусы и другой общественный транспорт проходят тщательную дезинфекцию при выходе на линию. Их также обрабатывают на межрейсовых конечных и начальных пунктах маршрута, автовокзалах или автостанциях и в депо.

ИСТОЧНИК KP.RU