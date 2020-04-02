Если у вас острое зрение, бинокль или фотоаппарат: уральцы увидят на ночном небе Венеру в скоплении Плеяды

2 Апр 2020 2020-04-02T06:21:37+03:00

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В ближайшие несколько ночей, со 2 по 4 апреля, на звездном небе можно будет увидеть невероятно красивое космическое явление - в эти дни планета Венера будет находиться в рассеянном скоплении Плеяды. Но увидеть это чудо можно будет только если у вас острое зрение, есть бинокль или фотоаппарат с длительной выдержкой, от 1 секунды.

- Яркость планеты примерно в 100 раз выше света всех звезд скопления. Обычно в Плеядах невооруженным глазом удается увидеть 5-7 звезд, а в хороший бинокль - до 100, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. - В эти дни обещают безоблачное небо, так что имеется шанс наблюдать это явление на Урале.

Кроме того, так как Луна уже заметно засвечивает небо, горожане смогут увидеть прохождение Венеры среди этих скоплений звезд не хуже, чем за чертой города.

ИСТОЧНИК KP.RU