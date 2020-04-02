2020-04-02T06:06:15+03:00
Общество

К выходным в Екатеринбург придет тепло

Будет облачно и без осадков
Мария Трапезникова
Поделиться:
К выходным в Екатеринбург придет теплоК выходным в Екатеринбург придет теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в некоторых районах Екатеринбурга снова выпал снег. Но это не повод расстраиваться, ведь впереди теплые выходные. Рассказываем, какие температуры пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 2 апреля, будет облачно и прохладно: столбики термометров поднимутся до +4. Возможны порывы ветра до 16 м/сек.

В ночь на пятницу, 3 апреля, будет облачно и без осадков, температура опустится до -1…+1. Но вот днем значительно потеплеет - до +10, хотя порывы ветра достигнут 13 м/сек.

В ночь на субботу, 4 апреля, будет все также облачно и без осадков. Ночью похолодает до -1…+1, а днем столбики термометров замрут на отметке +13.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, будет 0, кое-где может пройти мокрый снег. Зато днем потеплеет до +11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все самоизолировались: во время карнатина уральцы стали реже ездить на общественном транспорте
Если у вас острое зрение, бинокль или фотоаппарат: уральцы увидят на ночном небе Венеру в скоплении Плеяды
К выходным в Екатеринбург придет тепло
Число выздоровевших от коронавируса в Екатеринбурге на 2 апреля составило 8 человек
Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: как работают депутаты в период эпидемии коронавируса
В Екатеринбурге в реке нашли утопленных щенков
В Нижнем Тагиле подготовили санаторий для изоляции тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом
В Свердловской области около трех тысяч человек записались в волонтеры, чтобы помогать уральцам на самоизоляции
ПАО «Банк Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2019 году
Среди пожилых россиян за четыре года выросла заболеваемость пневмонией
Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн
Как будет работать Почта России 2 и 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области
В Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрыли Шарташский лесной парк
«Ситуация - стабильная»: свердловский вице-губернатор об обстановке с коронавирусом на 1 апреля
В Свердловской области из-за опустевших дорог водители стали чаще превышать скорость
ДЦП не приговор: в Екатеринбурге девочка-блогер добилась права ходить в обычную школу