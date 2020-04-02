К выходным в Екатеринбург придет тепло

2 Апр 2020 2020-04-02T06:06:15+03:00

Будет облачно и без осадков

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Сегодня ночью в некоторых районах Екатеринбурга снова выпал снег. Но это не повод расстраиваться, ведь впереди теплые выходные. Рассказываем, какие температуры пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 2 апреля, будет облачно и прохладно: столбики термометров поднимутся до +4. Возможны порывы ветра до 16 м/сек.

В ночь на пятницу, 3 апреля, будет облачно и без осадков, температура опустится до -1…+1. Но вот днем значительно потеплеет - до +10, хотя порывы ветра достигнут 13 м/сек.

В ночь на субботу, 4 апреля, будет все также облачно и без осадков. Ночью похолодает до -1…+1, а днем столбики термометров замрут на отметке +13.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, будет 0, кое-где может пройти мокрый снег. Зато днем потеплеет до +11.

ИСТОЧНИК KP.RU