2020-04-02T00:02:24+03:00
Общество

Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: как работают депутаты в период эпидемии коронавируса

Время для уральской столицы – нелегкое, но работа продолжается
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Игорь Володин - один из ключевых политиков городаИгорь Володин - один из ключевых политиков городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Перед городскими депутатами Екатеринбурга в условиях коронавирусной эпидемии, сложной экономической ситуации стоят новые вызовы. С чем-то город уже сталкивался, а где-то приходится получать новый опыт.

Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин расскажет в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 fm о том, как депутаты помогают пенсионерам продуктами, как развивается ситуация с поджогом жилых домов на Эльмаше и в Пионерском поселке, и почему для Екатеринбурга важно получить почетное звание «Город трудовой славы».

Также в беседе с программным директором радиостанции Людмилой Варакиной политик расскажет о том, на кого сделала ставку власть Екатеринбурга в период экономических сложностей.

Не пропустите: 2 апреля в 17 часов сразу после короткой сводки новостей в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» интервью Игоря Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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