1 Апр 2020 2020-04-01T19:15:56+03:00

В обсервацию будут отправлять горожан с подозрением на заражение COVID-19

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В Нижнем Тагиле подготовили санаторий для изоляции тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. В обсервацию на базе санатория-профилактория «Пихтовые горы» будут отправлять горожан с подозрением на заражение COVID-19, где они будут находиться 14 дней на карантине. Как рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, санаторий сегодня проверил глава города Владислав Пинаев.

- Обсерватор может принять до 150 человек. Осталось закончить небольшие ремонтные работы. Отмечу, что пока мы работаем в режиме профилактики. Готовимся к возможному негативному сценарию развития событий, - рассказал глава Нижнего Тагила.

Фото: администрация Нижнего Тагила

В палатах, подготовленных для контактирующих с заболевшими, есть кровать, шкаф и тумбочка. На территории санатория действует WI-FI. Питаться и получать медицинскую помощь пациенты будут в «Пихтовых горах». Территория охраняется.

Под обсервацию в Нижнем Тагиле оборудуют также помещения в оздоровительном центре «Сосновый бор» и лагере «Уральские огоньки».

ИСТОЧНИК KP.RU