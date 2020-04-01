1 Апр 2020 2020-04-01T18:47:41+03:00

В ближайшее время им обещают выдать защитные костюмы и маски

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В Свердловской области около трех тысяч человек записались в волонтеры, чтобы помогать уральцам на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас добровольцы получили в распоряжение автомобили из муниципальных гаражей. Волонтеры пользуются транспортом местных администраций, чтобы закупить необходимые продукты и товары для пожилых людей, маломобильных уральцев и многодетных семей в период изоляции.

- Такая практика уже применяется в Нижнем Тагиле, Пышме, Артемовском, Сысерти, Верхней Пышме, Дегтярске и в других муниципалитетах по всей Свердловской области, - рассказали в департаменте информационной политики.

Сейчас, по словам вице-губернатора Сергея Бидонько, нужно полностью экипировать людей, записавшихся в волонтеры. В ближайшее время им выдадут защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Также, когда это будет необходимо, им будут предоставлять питание и технику.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно получить помощь волонтеров и как не спутать добровольца с мошенником.

ИСТОЧНИК KP.RU