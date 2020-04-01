2020-04-01T18:28:10+03:00
Экономика

ПАО «Банк Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2019 году

Чистая прибыль Банка составила 6,2 миллиардов рублей
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Фото: предоставлено Банком УралсибФото: предоставлено Банком Уралсиб
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Чистая прибыль Банка по итогам 2019 года составила 6,2 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за 2018 год.

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 12% с 49,5 млрд руб. до 55,3 млрд руб..

Значения нормативов достаточности капитала на 31.12.2019 выполняются с существенным запасом Н1.0 - 10,3%, Н1.1 - 9,5%, Н1.2 - 9,5%.

Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-» (прогноз «Стабильный»), Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В» (прогноз "Стабильный"), Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2» (прогноз «Позитивный»). В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+» (прогноз «Стабильный»)

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