2020-04-01T18:19:32+03:00
На здоровье

Среди пожилых россиян за четыре года выросла заболеваемость пневмонией

Медики уверены, что в регионах плохо вакцинируют население
Лев ИСТОМИН
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Медики озвучили тревожную статистикуМедики озвучили тревожную статистикуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионеры в России в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Среди мужчин старше 60 лет и женщин в возрасте от 55 лет в 2018 году зафиксировано чуть больше 520 случаев заболевания пневмонией на 100 тысяч человек этой возрастной категории. В 2014-м году этот показатель была на уровне 440 человек, а в 2017 году – на уровне 498 человек.

Чаще всего пожилые граждане в 2018 году болели пневмонией в Республике Тыва, Кировской и Брянской областях, Ингушетии и Алтайском крае, пишет издание NEWS.RU.

Реже всего этим заболеванием страдают в Москве, Костромской и Саратовской областях, а также в Дагестане и Северной Осетии.

Статистика по смертности от пневмонии в России печальна. От этого заболевания в стране умирает треть всех заболевших пенсионеров. Одной из причин такой ситуации является низкий уровень вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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