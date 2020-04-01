2020-04-01T17:29:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будет работать Почта России 2 и 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области

Рассказываем, какие меры почтовые отделения вводят на время самоизоляции
Алина СУРИНА
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Почта России ограничивает количество клиентов, находящихся внутри помещенияПочта России ограничивает количество клиентов, находящихся внутри помещенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю, которая продлиться с 30 марта до 5 апреля 2020 года. На это время многие организации изменяют график работы. Отделения Почты России будут работать в стандартном режиме 2 и 3 апреля. Как будут принимать граждан в остальные дни нерабочей недели, станет известно позднее.

- Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями, - рассказали в пресс-службе Почты России

Также там отметили, что в малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

В отделениях будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри. Кроме того во время ожидания посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Для этого на пол будет нанесена специальная разметка.

Уральцы могут также пользоваться дистанционными каналами обслуживания - сайтом компании или мобильным приложением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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