КПП на границах Екатеринбурга в период самоизоляции: будут ли ставить и когда

1 Апр 2020 2020-04-01T16:48:28+03:00

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На границах Челябинской области, которая соседствует со Свердловской, выставили посты ДПС. В период самоизоляции полицейские вынуждены круглосуточно дежурить на въездах и выездах из региона. Однако многие сравнивают их с контрольно-пропускными пунктами. После этого большинство уральцев стали задаваться вопросом: появятся ли КПП в Свердловской области? По словам главы региона ни в Челябинской, ни в Свердловской области КПП не ставят.

- Такие решения, как организация контрольно-пропускных пунктов на границах региона, могут быть предприняты в случае введения режима ЧС, - объясняет Евгений Куйвашев. - Не слышал о появлении КПП на границе с Челябинской областью. Скорее всего, речь идет о постах ДПС, которые главным образом информируют автомобилистов о введенных в регионе мер профилактики, в том числе, касающихся ограничения количества пассажиров в легковых автомобилях.

Напомним, согласно указу губернатора, который он подписал 30 марта 2020 года, в автомобиле не должно находиться более двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники. Больше ответов на вопросы здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU