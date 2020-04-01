Запрет на продажу алкоголя в Екатеринбурге в период самоизоляции: введут или нет

1 Апр 2020 2020-04-01T16:03:21+03:00

Всякий страждущий, да прикупит себе бутылочку пенного или красного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запретят ли продавать алкоголь во время самоизоляции в Свердловской области

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Чтобы остановить пандемию коронавируса,в разных городах России региональные власти предпринимают серьезные шаги. Где-то вводят карантин, как, например в Москве или Краснодарском крае. Где-то вводят режим самоизоляции, как, например, в Свердловской области.

В связи с этим у уральцев возникает множество вопросов. Один из них - Запретят ли продавать алкоголь во время самоизоляции в Свердловской области?

- Если говорить об алкоголе, то я считаю, что можно найти себе более полезное занятие, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Но ограничения на продажу спиртного не вводятся!

ИСТОЧНИК KP.RU