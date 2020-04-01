Запрет на продажу алкоголя в Екатеринбурге в период самоизоляции: введут или нет
Чтобы остановить пандемию коронавируса,в разных городах России региональные власти предпринимают серьезные шаги. Где-то вводят карантин, как, например в Москве или Краснодарском крае. Где-то вводят режим самоизоляции, как, например, в Свердловской области.
В связи с этим у уральцев возникает множество вопросов. Один из них - Запретят ли продавать алкоголь во время самоизоляции в Свердловской области?
- Если говорить об алкоголе, то я считаю, что можно найти себе более полезное занятие, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Но ограничения на продажу спиртного не вводятся!
ИСТОЧНИК KP.RU