2020-04-01T15:40:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Уникальный способ борьбы с коронавирусом: опыт Швеции

Шведы переживают пандемию COVID-19 «коллективным иммунитетом»
Лев ИСТОМИН
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Швеция приобрела уникальный опыт в борьбе с коронавирусомШвеция приобрела уникальный опыт в борьбе с коронавирусомФото: Тимур ХАНОВ
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Швеция во время пандемии коровируса не стала использовать опыт других стран. Страна выбрала свой путь в борьбе с COVID-19, отказавшись от карантина и самоизоляции. Как страна переживает эпидемию коронавируса – узнали наши коллеги из NEWS.ru.

НИКАКИХ ШТРАФОВ

Большая часть стран Европы ушли на карантин, где-то запрещено выходить на улицу, где-то можно появляться на улице по двое. Швеция решила сделать ставку на сознательность граждан и высокий уровень доверия власти.

Здесь продолжают работать кафе, бары, торговые центры. Все как обычно, закрылись только кинотеатры. На массовых мероприятиях можно собраться в составе не больше 50 человек. К самоизоляции призвали только пожилых людей старше 70 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Те, кто приехал в Швецию из других стран, отправляются на карантин в случае, если у них есть признаки заболевания. При этом близкие люди свободны в передвижениях.

Вузы и старшая школы в Швеции сегодня учатся дистанционно, но работают детские сады и младшая школа, действуют кружки и секции. В компаниях часть сотрудников перешла на «удаленку», а часть – работает в обычном режиме, люди соблюдают дистанцию в полтора метра. При этом, никаких новых штрафов в ситуации с распространением коронавируса не ввели.

В марте 2020 года в Швеции коронавирусом заразились больше 3500 человек, более 100 скончались. С одной стороны отсутствие карантина в такой ситуации кажется халатностью, однако власти страны считают, что такой ход поможет выработать у населения коллективный иммунитет к коронавирусу.

ЧТОБЫ НЕ БОЯТЬСЯ, НУЖНО ПЕРЕБОЛЕТЬ

Главный эпидемиолог Швеции Андрей Тегнелл уверен, что большинство граждан страны должны переболеть COVID-19, чтобы перестать его бояться и выработать иммунитет. А изолировать нужно лишь тех жителей, которые находятся в группе риска.

Другие страны вполне резонно критикуют Швецию за такую позицию. Мол, нет гарантии, что человек, переболев однажды коронавирусом, не заболеет им снова. В ответ власти страны заявляют о высоком уровне доверия со стороны населения: для большинства граждан рекомендации правительства стали правилами.

По словам студента Упсалы Хьюго Йохансона из Стокгольма, люди действительно стали следовать правилам. Город стал более тихим, потому что нет туристов, а также местных жителей, которые теперь не выходят на улицу без дела.

Думаю, что люди боятся не за себя, они просто уважают других и поэтому стараются минимизировать риски, - говорит Хьюго Йохансон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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