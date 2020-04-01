Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T14:38:44+03:00

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Мобильный оператор Tele2 предлагает абонентам подключить полезные сервисы, которые помогут сохранить привычный быт и стиль жизни в период самоизоляции. Искусственный интеллект сформирует для каждого абонента индивидуальные онлайн-предложения. Они включают подарки от партнеров оператора, скидки и акции, а также тарифы и услуги, соответствующие потребностям клиента.

Tele2 поддержала россиян, которые соблюдают официальные рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса и остаются дома. Следуя концепции «Другие правила», компания первой на рынке начала учитывать индивидуальные потребности и персонифицировать тарифные планы. Теперь абонентам доступны сервисы, позволяющие смотреть кино, слушать музыку, учиться или обедать в любимом ресторане, не выходя из дома и при этом не ограничивая себя в общении.

Виртуальный помощник Миа подберет не только выгодные тарифы и услуги, но и уникальные предложения, соответствующие потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Клиент сам примет решение о каждом из них. Все предложения доступны в личном кабинете и мобильном приложении. Для того чтобы ими воспользоваться, достаточно совершить несколько простых действий на смартфоне.

Новая возможность доступна всем абонентам Tele2 с тарифами для физических лиц с 1 апреля по 12 мая 2020 года. В зависимости от предпочтений клиента, Миа предложит выбрать выгодные подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», Ivi или START, особые условия для пользования сервисом «Звук», онлайн-кинотеатрами Wink, Okko и MEGOGO. Также клиентам будет доступен безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидка на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое. Подробнее по ссылке.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В последние месяцы весь мир изменился. В такой ситуации компаниям необходимо быстро принимать решения, чтобы помочь клиентам максимально комфортно адаптироваться к новым условиям. Мы стремимся быть партнером по стилю жизни и поддерживать интересы абонентов. А это значит, предлагать полезные сервисы не только в привычных ситуациях, но и в период карантина и самоизоляции, когда это особенно необходимо для сохранения привычного быта. Категории наших предложений охватывают самые разные онлайн-сферы, от развлечений до шопинга и саморазвития. Мы анализируем, какие услуги наиболее востребованы абонентами, и предлагаем им уже готовый идеальный пакет, состоящий не только из базовых минут и гигабайтов, но и дополненный индивидуальными для каждого клиента опциями. Особенность предложения в его простоте и прозрачности. Клиенту не придется совершать какие-то дополнительные действия – нужно только согласиться на новые условия в личном кабинете».