2020-04-01T14:50:48+03:00
Общество

Еще два уральца вылечились от коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 33 случая заражения
Мария Трапезникова
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И покидать жилища только в крайних, необходимых случаяхИ покидать жилища только в крайних, необходимых случаяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всех жителей Свердловской области попросили не покидать домов без веских причин и без паспорта. На этом настоял губернатор Евгений Куйвашев - поскольку на территории региона до сих пор действует режим повышенной готовности.

- Как и всегда, за порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, направляющимся на работу (если организации разрешено работать), в ближайший продуктовый или в аптеку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы, - попросил Куйвашев.

В Свердловской области ежедневно делается больше тысячи тестов на коронавирус. Обязательное тестирование проходят все, кто недавно вернулся из-за границы, те, кто болен пневмонией и пожилые люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ. Все медики, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус, также раз в неделю сдают тесты.

Напомним, что в регионе официально зарегистрировано 33 случая заражения вирусом. При этом сегодня стало известно, что полностью поправился и был отправлен домой еще один пациент, так что теперь общее число выздоровевших - восемь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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