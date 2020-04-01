На перекрестке Уралмаша в Екатеринбурге запретили левый поворот
На перекрестке улиц Бакинских Комиссаров - Победы, со стороны проспекта Космонавтов, поменяли схему движения. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов.
- Водителям на участке запретили левый поворот на улицу победы. Для этого перед перекрестком Бакинских Комиссаров - Победы установили знаки направлений по полосам, - отметил депутат.
Теперь проехать перекресток можно только прямо или поворачивать с него направо. Водителей попросили обращать внимание на изменения и не нарушать правил дорожного движения.
Фото: Владимир Смирнов
ИСТОЧНИК KP.RU