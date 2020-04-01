2020-04-01T14:20:33+03:00
Общество

На перекрестке Уралмаша в Екатеринбурге запретили левый поворот

Теперь проехать пересечение Бакинских Комиссаров - Победы можно либо право, либо свернув направо
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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На перекрестке улиц Бакинских Комиссаров - Победы, со стороны проспекта Космонавтов, поменяли схему движения. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов.

- Водителям на участке запретили левый поворот на улицу победы. Для этого перед перекрестком Бакинских Комиссаров - Победы установили знаки направлений по полосам, - отметил депутат.

Теперь проехать перекресток можно только прямо или поворачивать с него направо. Водителей попросили обращать внимание на изменения и не нарушать правил дорожного движения.

Фото: Владимир Смирнов

Фото: Владимир Смирнов

ИСТОЧНИК KP.RU

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