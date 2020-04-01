СвЖД сохраняет график работы с грузоотправителями и предлагает дистанционное обслуживание на фоне Covid-19

1 Апр 2020 2020-04-01T14:19:54+03:00

Свердловский ТЦФТО и подразделения для работы с клиентами в регионах СвЖД не прекращают работу, а реализуют специальные мероприятия

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Свердловский ТЦФТО (структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») и подразделения для работы с клиентами в регионах СвЖД в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации не прекращают работу, а реализуют специальные мероприятия.

Для минимизации личных контактов между представителями предприятий и железнодорожниками увеличивается доля грузовых перевозочных документов, оформляемых дистанционно. По итогам марта доля документов, оформленных с применением электронной подписи, достигла 77,7%. Предусмотрена автоматическая пролонгация договоров. Количество пользователей электронного личного кабинета (доступен клиентам с компьютеров и мобильных устройств) за месяц выросло на 15%, а объем транзакций – на 20%.

Переговоры с новыми клиентами ведутся в формате аудио- и видеоконференций, а заключение договоров осуществляется без посещения ОАО «РЖД» (клиенты отправляют сканированные копии уставных документов на электронную почту и впоследствии досылают оригиналы).

В офисах Центра продажи грузовых услуг ОАО «РЖД» в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле оборудованы специальные места, где в случае необходимости можно оставить или забрать оригиналы документов, при этом соблюдаются все необходимые меры безопасности: действует «масочный режим», установлены санитайзеры, регулярно проводится влажная уборка и проветривание.

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В ОАО «РЖД» создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по тел. 8-800-755-00-00 организована отдельная горячая линия по грузовым перевозкам.

Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку «от двери до двери».