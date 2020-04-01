2020-04-01T13:36:27+03:00
Общество

ОАО «РЖД» обеспечивает бесперебойную доставку продовольствия в регионы

На Свердловской магистрали обслуживание грузоотправителей и прием грузов, для бесперебойного снабжения населения и предприятий региона в период ограничений, ведется ежедневно в усиленном режиме
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Прием и передача продукции грузополучателям осуществляются незамедлительноПрием и передача продукции грузополучателям осуществляются незамедлительно
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На Свердловской магистрали обслуживание грузоотправителей и прием грузов, доставляемых холдингом «РЖД» для бесперебойного снабжения населения и предприятий региона в период ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, ведется ежедневно в усиленном режиме.

В марте 2020 года в адрес станций Свердловской железной дороги направлено 6,3 тыс. тонн рыбы с Дальнего Востока, 974 тонны мороженого мяса с Октябрьской и Московской дорог, 11,6 тыс. тонн продуктов питания, в числе которых макаронные изделия, рыбные, овощные и мясные консервы, подсолнечное масло. Прием и передача продукции грузополучателям осуществляются незамедлительно.

В то же время тюменскими предприятиями в марте в адрес других регионов на 32% увеличилась отправка зерна и продуктов перемола (погружено 1,7 тыс. тонн). Основные грузоотправители - «Юнигрейн» из Ялуторовска, «Аминосиб» из Ишима.

В целом в марте 2020 года, по оперативным данным, на СвЖД погружено 12,4 млн тонн грузов (+1% к марту 2019 года). Абсолютного рекорда достигла погрузка минеральных удобрений - 47,5 тыс. тонн среднесуточно (+10,6%). По грузам в контейнерах достигнут очередной максимум погрузки в 17,5 тыс. тонн среднесуточно (+56%).

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В ОАО «РЖД» создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по тел. 8-800-755-00-00 организована отдельная горячая линия по грузовым перевозкам.

Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку «от двери до двери».

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