2020-04-01T13:17:04+03:00
Общество

Пока Екатеринбург сидит на карантине, коммунальщики чистят дороги от мусора и грязи

За сутки из города вывезли 76 тонн мусора
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Пока почти все жители Екатеринбурга самоизолировались в домах и квартирах, коммунальщики очищают город от грязи и пыли с помощью влажной уборки. Минувшей ночью на работу вышли семь поливомоечных машин, на мойке тротуаров было задействовано 14 тракторов и три бригады рабочих, вооруженных аппаратами высокого давления.

- «Сухая» чистка на дорогах осуществлялась вакуумными машинами и на тротуарах с использованием 12 прицепных комплексов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Мусор и грязь собирали и вывозили 14 фронтальных погрузчиков и 26 самосвалов, а также 91 рабочий.

Сегодня днем на дорогах работают 89 машин спецтехники и 11 бригад рабочих. Мусор и грязь разгребают 75 спецмашин и еще 414 рабочих. За сутки коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 76 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будет работать Почта России 2 и 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области
В Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрыли Шарташский лесной парк
«Ситуация - стабильная»: свердловский вице-губернатор об обстановке с коронавирусом на 1 апреля
В Свердловской области из-за опустевших дорог водители стали чаще превышать скорость
ДЦП не приговор: в Екатеринбурге девочка-блогер добилась права ходить в обычную школу
КПП на границах Екатеринбурга в период самоизоляции: будут ли ставить и когда
В Свердловской области службы занятости принимают уральцев онлайн
QR- коды для идентификации жителей Екатеринбурга в период самоизоляции: что за система и когда введут
Запрет на продажу алкоголя в Екатеринбурге в период самоизоляции: введут или нет
Уникальный способ борьбы с коронавирусом: опыт Швеции
Куйвашев: в начале апреля домой вернутся уральцы, отдыхавшие в Индии
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
Еще два уральца вылечились от коронавируса
На перекрестке Уралмаша в Екатеринбурге запретили левый поворот
СвЖД сохраняет график работы с грузоотправителями и предлагает дистанционное обслуживание на фоне Covid-19
«Будем выезжать только в экстренных случаях»: свердловские поисковики переходят в режим online из-за коронавируса
ОАО «РЖД» обеспечивает бесперебойную доставку продовольствия в регионы
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга на Алтай
МегаФон предложил уральцам бесплатные фитнес-уроки
Пока Екатеринбург сидит на карантине, коммунальщики чистят дороги от мусора и грязи
В ЕВРАЗе подвели итоги видеопроекта «Народный корреспондент»
Уралец похитил у офиса микрозаймов 70 тысяч фальшивых рублей
Свердловских бизнесменов поймали на краже больше 195 миллионов рублей
Уральцы на карантине стали активно закупаться гантелями и беговыми дорожками
В Свердловской области не нашли новых заболевших коронавирусом