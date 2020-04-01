Пока Екатеринбург сидит на карантине, коммунальщики чистят дороги от мусора и грязи

1 Апр 2020 2020-04-01T13:17:04+03:00

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Пока почти все жители Екатеринбурга самоизолировались в домах и квартирах, коммунальщики очищают город от грязи и пыли с помощью влажной уборки. Минувшей ночью на работу вышли семь поливомоечных машин, на мойке тротуаров было задействовано 14 тракторов и три бригады рабочих, вооруженных аппаратами высокого давления.

- «Сухая» чистка на дорогах осуществлялась вакуумными машинами и на тротуарах с использованием 12 прицепных комплексов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Мусор и грязь собирали и вывозили 14 фронтальных погрузчиков и 26 самосвалов, а также 91 рабочий.

Сегодня днем на дорогах работают 89 машин спецтехники и 11 бригад рабочих. Мусор и грязь разгребают 75 спецмашин и еще 414 рабочих. За сутки коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 76 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU