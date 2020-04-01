В ЕВРАЗе подвели итоги видеопроекта «Народный корреспондент»

1 Апр 2020 2020-04-01T12:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект стартовал летом 2019 года. Для участия в нем сотрудники ЕВРАЗа представили видео о любимом месте в родном городе. В результате роль ведущих и журналистов проекта примерили на себя двенадцать молодых людей. Они побывали в четырех городах Сибири и Урала и на пяти предприятиях компании: ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке, ЕВРАЗ НТМК и Качканарском ГОКе в Нижнем Тагиле и Качканаре, разрезе «Распадский» и обогатительной фабрике «Распадская» в Междуреченске. Вдохновившись передачей «Орел и решка», в каждой из шести пар один из ведущих изучал городские достопримечательности, а другой – заводские мощности.

Процесс съемки в карьере ЕВРАЗ КГОКа

Серии «Народного корреспондента» транслировалась на YouTube-канале, в соцсетях ЕВРАЗа: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и местных телеканалах. Народные корреспонденты постарались легко и непринужденно рассказать зрителям о сложных технологических процессах, о том, что их поразило на производстве, и найти необычные достопримечательности и интересные факты в истории каждого города.