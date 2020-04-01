2020-04-01T12:44:13+03:00
Происшествия

Уралец похитил у офиса микрозаймов 70 тысяч фальшивых рублей

Грабитель угрожал сотруднику компании, а тот с испугу отдал ему билеты «Банка приколов»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге под суд отправили 39-летнего жителя Режа, которого обвиняют в разбойных нападениях на офисы микрозаймов, магазинов и других ларьков. При этом в одной из точек он похитил 70 тысяч рублей билетами «Банка приколов».

- В течение дня в начале ноября в полицию Екатеринбурга пришло сразу три сообщения о нападениях. Около полудня 3 ноября неизвестный под угрозой ножа похитил около пяти тысяч из микрокридетной компании. Около 17:30 тоже самое произошло на Ботанике, где добычей стали две тысячи. Сообщение о третьем пришло через три часа - там похитили 5,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В тот же день дерзкого налетчика поймали - его задержали во дворе дома, где он снимал жилье. Грабителем оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Режа. Силовики установили его причастность к еще семи грабежам и разбоям в Екатеринбурге и Реже. Свою вину мужчина полностью признал.

- При осмотре квартиры, где жил обвиняемый, полицейские обнаружили нож и сигнальный пистолет, которые он использовал при нападении, а также одежду, схожую с той, в которой он был при ограблении, а также пачку билетов «Банка приколов», - добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Силовикам он объяснил, что во время одного из ограблений ему отдали билеты вместо настоящих - продавец испугался и выдал их. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет колонии. До решения суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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