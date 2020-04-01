Свердловских бизнесменов поймали на краже больше 195 миллионов рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T12:23:47+03:00

Руководители «Газовых сетей» в Красноуральске собирали оплату с населения и предприятий, не оплачивая поставки газа и электроэнергии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководители «Газовых сетей» собирали оплату с населения и предприятий, не оплачивая поставки газа и электроэнергии

Изменить размер текста: A A

Свердловский полицейский главк отправил в суд громкое уголовное дело о многомиллионном ущербе ресурсоснабжающим компаниям. Три года, с 2016 по 2019-й, группа, состоящая из трех руководителей компании «Газовые сети» Красноуральска, украли более 195 миллионов рублей.

- Должностные лица 58, 48 и 46 лет обвиняются в сборе оплаты с населения и предприятий Красноуральска за услуги отопления и горячей воды, а также в личном обогащении методом перевода собранных денег на счета подконтрольных им юрлиц, не оплачивая при этом поставки газа и электроэнергии, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

На их объекты недвижимости, стоимость которых порядка 60 миллионов, наложен арест. На сегодняшний день все материалы уголовного дела направлены в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU