Уральцы на карантине стали активно закупаться гантелями и беговыми дорожками

1 Апр 2020 2020-04-01T12:03:04+03:00

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С тех пор, как в Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за вспышки коронавируса, горожане стали активно закупаться спортинвентарем: беговыми дорожками, эллипсами, гантелями, штангами и турниками. Ведь все хотят вернуться после самоизоляции не «пирожками», а подтянутыми и красивыми. Аналитики «Авито» решили подсчитать, на сколько возрос спрос среди населения.

- В Екатеринбурге на 34% вырос спрос на турники, а предложения по покупке беговых дорожек и эллипсов стали выгоднее - средняя стоимость таких тренажеров снизилась на 8%, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Средняя стоимость гантелей и штанг, например, около 6 700 рублей. Беговую дорожку или эллипс можно приобрести, в среднем, за 54 тысячи, а турник - за 8 900 рублей. А по итогам марта, самым доступным товаром для поддержания себя в форме в домашних условиях, стал коврик для йоги. В среднем по России он стоит чуть больше 1,3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU